Ritiri Serie A, buona la prima per Inter e Bologna: vittorie in amichevole

Squadre ormai al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. Prima amichevole per l’Inter, che non stecca all’esordio. I nerazzurri hanno infatti battuto 2-1 gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole stagionale. Allo stadio Cornaredo il tecnico è partito dal ‘suo’ 3-5-2, con uno dei nuovi acquisti, Sensi, subito protagonista: a sbloccare il risultato è stato proprio l’ex Sassuolo al 25′ con un gran destro dalla distanza. Dopo un gol annullato a De Vrij, al 46′ ci ha pensato Brozovic a siglare il 2-0 con un destro dal limite. Nella ripresa, dopo la classica girandola di cambi, esordio anche per Valentino Lazaro, mentre nel finale gli svizzeri hanno accorciato il risultato grazie al gol di Kryeziu.

Vittoria anche per il Bologna all’indomani dello shock per le condizioni di Sinisa Mihajlovic: i rossoblu hanno battuto in amichevole la Rappresentativa Sciliar. I marcatori: 6′ Destro, 45′ Falcinelli, 45’+1 Sansone, 64′ Falcinelli, 66′ Cassandro.