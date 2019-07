Ritiri Serie A: Inter, Milan e Roma al lavoro, Rog e Verdi in evidenza nel Napoli

Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, Tutino e Rog. Inglese prosegue con il suo programma di lavoro personalizzato. Verdi ha lasciato l’allenamento pochi minuti prima della fine per una piccola ferita alla tibia. Nel pomeriggio seconda sessione: in avvio riscaldamento seguito da torello. Successivamente la squadra ha svolto esercizi finalizzati a combinazioni di gioco offensive e possesso palla. Di seguito torneo a campo ridotto a tre squadre. Chiusura con esercitazioni atletiche. Inglese ha continuato il proprio programma di allenamento personalizzato, mentre Tonelli ha lavorato in piscina. Domani la squadra tornerà in campo alle 10.

Terzo giorno, invece, per l’Inter. Tutti sotto analisi e valutazione del neo tecnico, dunque massima concentrazione. Tutto in attesa di accogliere rinforzi e salutare i giocatori considerati fuori progetto. La squadra ha lavorato unita sia la mattina che il pomeriggio. Riscaldamento, esercizi di tecnica individuale, esercitazioni tattiche e parte aerobica: questo il menù di giornata.

Prima doppia seduta di allenamento per quanto riguarda la nuova Roma di Fonseca, a Trigoria. In attesa di avere tutta la rosa al completo il tecnico portoghese ha iniziato a torchiare i giocatori presenti al Fulvio Bernardini con il primo doppio allenamento culminato con una partitella in famiglia. Durante la seduta pomeridiana, quella dedicata alla tattica e al calcio giocato, Fonseca si è più volte fermato per spiegare e chiedere ai giocatori, ma anche agli uomini del suo staff, particolari attenzioni e per entrare nel dettaglio delle cose che vuole vedere.

Secondo giorno di lavoro in casa Milan, dopo il raduno di ieri con l’accoglienza di ben 4000 tifosi. Oggi i rossoneri sono scesi sul campo centrale alle ore 18 circa, dopo i test fisici svolti in mattinata. Prima parte di sessione dedicata a esercizi pre-atletici, per poi passare a una fase molto intensa sulla coordinazione corporea. A chiudere la giornata, spazio a esercizi tecnici con l’utilizzo delle porticine.

Festa in Campidoglio per la vittoria della Tim Cup, invece, per la Lazio, accolta dal Sindaco Virginia Raggi. Il ritiro dei biancocelesti inizierà venerdì, con i primi calciatori che iniziano a radunarsi.