Ritiri Serie A, le ultime: goleade per Lazio e Samp, solo pari per ‘Fiorentina 2’ e Verona

Prosegue la preparazione per le squadre di Serie A che tra poco più di un mese inizieranno a battagliarsi per il campionato 2019-2020.

La Lazio vince la seconda amichevole stagionale contro la Top 11 Cadore con il risultato di 12-0. In gran spolvero Correa, autore di ben 4 reti. Di Cataldi, Immobile (doppietta), Caicedo, Adekanye e Anderson (doppietta) le altre reti. In gol anche l’ultimo arrivato Jony.

Non va oltre il pari, invece, la ‘Fiorentina 2′ contro il Bari. La formazione allenata da Bigica era composta perlopiù da elementi della Primavera, visto che i ‘big’ sono impegnati negli Stati Uniti. MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 19.21.58

Primo test stagionale e prima vittoria per la Spal, che supera in rimonta a Tarvisio l’ND Gorica per 3-1. Dopo un rigore sbagliato da Petagna nel primo tempo, la formazione di Semplici va sotto dopo sei minuti nella ripresa: contropiede di Osuji che vede l’inserimento di Marinic, stop a seguire e conclusione vincente alle spalle di Thiam. Al 17′ Paloschi firma il pari su assist di Kurtic mentre sette minuti dopo è Dickmann a completare la rimonta prima che ancora Paloschi, poco dopo la mezz’ora, firmi il definitivo 3-1.

Termina 1-1 la seconda amichevole del Verona nel ritiro di Primiero, contro la Top 22 CALCIO Dilettante. I carichi di lavoro degli ultimi giorni si fanno sentire e, rispetto alla gara di domenica contro il Primiero i ritmi sono notevolmente pIù bassi: nel primo tempo il Verona va in vantaggio con Di Carmine e sbatte sul palo con Crescenzi, mentre nella ripresa la Top 22 trova il pari con Righetti. Corsa e fraseggio ma niente gol per i gialloblu nel finale, che domattina riprenderanno gli allenamenti a ritmo serrato verso l’ultima amichevole di sabato contro l’Union Feltre.

Buona sgambata per il Parma, che nel secondo test stagionale nel ritiro di Prato allo Stelvio supera 6-0 la Rappresentativa Val Venosta. Apre le marcature Baraye dopo sei minuti, raddoppio di Kucka su rigore, poi ancora Baraye prima dell’intervallo mentre nella ripresa arrivano i gol di Scozzarella, Machin e Munari. Esordio in gialloblu per il neoacquisto Karamoh, a cui D’Aversa ha concesso i primi 45 minuti.

Debutto a suon di gol per la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco nel primo test amichevole nel ritiro a Temù (Brescia). Finisce 15-0 contro i dilettanti del Sellero Novelle, con le prime prove tattiche del nuovo modulo 4-3-3. Molti gli assenti, Di Francesco non ha rischiato i giocatori più affaticati dopo i primi giorni di ritiro, come Quagliarella, e ha mischiato le carte. Bene Verre, autore del primo gol della stagione e protagonista di un poker (7′, 24′, 29′ e 39 del primo tempo) impiegato in attacco come ‘falso nueve’. In rete anche Gabbiadini (8′), Caprari (30′) e Murillo (38′). Nella ripresa girandola di sostituzioni e impressioni positive dall’argentino Maroni in gol al 53′. Sul taccuino dei marcatori anche Bonazzoli con una tripletta (55′, 72′ e 85′), Sala (83′ e 84′) e il neoacquisto Thorsby (88′ e 89′).

Seconda uscita stagionale del Cagliari al campo di Celledizzo, dove i rossoblu hanno superato 5-0 il Real Vicenza. Al 15′ su angolo di Caligara, l’arbitro Sandu decreta un calcio di rigore per una trattenuta ai danni di Cerri. Dal dischetto, Joao Pedro spiazza Dominguez, collocando il pallone nell’angolo alla sinistra del portiere. Un minuto dopo il raddoppio, opera di Despodov che si gira al limite dell’area e tira: il pallone, deviato da un difensore, batte Dominguez. Al 34′ il tris: invitante cross di Pajac dalla sinistra, Despodov sul primo palo anticipa il difensore e con un gran colpo di tacco beffa Dominguez. Il poker lo firma nella ripresa Ragatzu, che finalizza una serie di scambi in linea degli attaccanti rossoblu, dopo una palla conquistata da Biancu. Poi è ancora Pavoletti a farsi pericoloso al termine di una combinazione sviluppata sull’asse Biancu-Ragatzu. Il gol del bomber livornese arriva all’89’, quando concretizza con un tocco sotto su assist di Birsa.