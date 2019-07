Roma, Diawara entusiasta: “Mi sento fortunato e onorato di lavorare con Fonsesca. Ecco a chi mi ispiro”

“Per me essere un giocatore della Roma significa essere un uomo fortunato. Questo è un grande club. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per arrivare qui presto: non vedevo l’ora di conoscere il nuovo allenatore e i nuovi compagni. Voglio stare al meglio primo dell’inizio della stagione“. Queste le parole del nuovo centrocampista della Roma Amadou Diawara. “Con Fonseca ho parlato al telefono, prima di essere acquistato dalla Roma. Non vedo l’ora di lavorare con lui, è un onore essere a sua disposizione. Due stagioni fa ho giocato contro una sua squadra e ricordo che erano molto forti: spero che riesca a trasmetterci tanto anche a noi giocatori della Roma. Vogliamo fare una grande stagione. Il mio idolo fin da giovane è stato Yaya Tourè: mi ispiro a lui ma non è facile imitarlo. Devo lavorare tanto per arrivare a certi livelli“.

“La prima volta che ho giocato all’Olimpico ero nel Bologna e ricordo un effetto molto positivo, con grande carica da parte del pubblico. Ai tifosi della Roma prometto di dare il cento per cento sempre, in ogni allenamento e in ogni partita“.