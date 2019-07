Roma, Fazio: “In tante hanno cambiato, sarà importante iniziare bene. Su Fonseca…”

“Tutte le squadre che lottano per Champions e scudetto hanno cambiato tanto fra allenatori e giocatori, anche noi dovremo abituarci a questi cambiamenti e conoscerci meglio e sarà molto importante iniziare bene il campionato, stare lì davanti, anche perché darebbe fiducia per il resto della stagione“. Queste le parole del difensore della Roma Federico Fazio a ‘Roma Radio’.

“Fonseca? Me lo ricordo il suo Shakhtar, era una squadra che giocava molto bene partendo da dietro e creando tante occasioni da gol. A me piace giocare il pallone, l’importante è essere compatti. E sul fatto che il tecnico portoghese si presenti come uno esigente è molto positivo. La competitività fa grande la squadra perché ti fa allenare più forte e questo ti fa arrivare meglio al campionato. Ma c’è tempo per lavorare e conoscere meglio il mister“.