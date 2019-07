Roma, Fonseca: “Serve tempo, miglioreremo per il campionato. Su Diawara e Veretout…”

“Sapevamo che sarebbe stata la settimana in cui avremmo sentito di più il lavoro fisico: le gambe erano pensati, c’era stanchezza e caldo, ma le risposte sono state buone. C’è da migliorare ma siamo solo all’inizio di questo percorso“. Queste le parole a Roma Tv del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca dopo il 3-0 di Fazio e compagni al Gubbio in amichevole.

“C’è da migliorare soprattutto l’intensità difensiva, ma stiamo cambiando registro alla squadra e c’è bisogno di tempo. Sapevamo che avremmo avuto problemi di tipo fisico ma la risposta dei ragazzi è stata buona, contro uno squadra superiore rispetto a quelle che avevamo affrontato. Diawara si è allenato solo pochi giorni, abbiamo cercato di spiegargli cosa fare ma, per essere stata la sua prima partita, ha dato buone risposte. Deve migliorare nel suo modo di giocare ma servirà tempo: i vari Pellegrini, Nzonzi e Cristante sono più pronti, per lui e Veretout ci vorrà ancora un po’. Dobbiamo ancora controllare bene determinati momenti di gioco, voglio una squadra che sia rapida e paziente. Stiamo lavorando e c’è ancora molto margine. Miglioreremo ancora molto in vista dell’inizio del campionato“.