Roma, Fonseca si presenta: le indicazioni su Dzeko, Higuain, Zaniolo e Florenzi

“Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca.

Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra forte, ambiziosa e coraggiosa. Un team in grado di giocare sempre bene, anche quando non si vince, e di rendere orgogliosi i propri tifosi. Non faccio promesse. Ho due anni di contratto: potremo vincere in futuro con questa squadra: non e’ una promessa ma una convinzione. Ci sono dei giocatori che rappresentano delle certezze per noi e che saranno i pilastri della Roma del futuro. Cominceremo a lavorare domani: ci vorra’ un po’ di tempo per far assimilare i miei dettami tattici ma sono convinto che con questi giocatori e con quelli che stanno per arrivare potremo costruire una Roma forte”. Su Dzeko: “è fondamentale avere giocatori dediti alla causa”. “Higuain? Non è mia intenzione parlare di giocatori che non sono qui presenti. Se dovesse arrivare avremo modo di parlare – ha aggiunto – Ora però non mi sembra giusto parlare di giocatori in altre squadre, preferisco parlare dei calciatori in rosa. Zaniolo? E’ un calciatore di grande talento a cui noi teniamo molto. Quello che conta è il presente e il futuro, qualsiasi giocatore faccia parte della Roma deve dimostrare di meritare questa maglia”.

“È una questione che analizzeremo, ma essendo stato uno dei capitani di questa squadra la probabilità che continuerà ad esserlo è elevatissima”. Lo dice il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in merito alla possibilità che Alessandro Florenzi sia il prossimo capitano giallorosso.