Roma, tiene banco il futuro del club: le reazioni sulle voci circolate nelle ultime ore

“Magari… sarebbe stata una cosa positiva per la città e la squadra, senza imbarcarsi nel progetto dello stadio, folle dal punto di vista ambientale e urbanistico…”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Loredana De Petris (Leu), presidente del gruppo Misto del Senato in relazione a quanto pubblicato oggi da ‘La Verità’, in riferimento alla vendita della Roma al Qatar.

”A qualunque tifoso della Roma piacerebbe avere un emiro come presidente, come il Paris Saint-Germain, ci sarebbero certamente più possibilità di vincere”. Sono invece le dichiarazioni del presidente dell’associazione italiana Roma club (Airc) Francesco Lotito all’Adnkronos circa i viaggi dell’ex premier Matteo Renzi in Qatar per favorire il passaggio di consegne della società giallorossa. ‘‘Parliamo di niente – rileva Francesco Lotito – si inseguono voci, ma al momento non mi sembra ci sia nulla di concreto e poi Renzi non è mai stato della Roma, non capisco il legame con la realtà’. Certo che mi piacerebbe che la Roma la acquistasse un emiro, qualsiasi tifoso sarebbe contento, ci sarebbero molte più possibilità di vincere. Quando verrà fuori un acquirente ne riparleremo”.

“La Roma all’Emiro del Qatar? Guardi io sono arrabbiatissima per come la società ha trattato Francesco Totti, bandiera, cuore e simbolo di fedeltà (che evidentemente non paga…) di una squadra che deve tornare a chi la ama…”. Lo dice all’Adnkronos la deputata Udc Paola Binetti. “Io sono contro Pallotta e contro l’Emiro -scandisce la parlamentare cattolica- e penso che la Roma debba tornare ad essere patrimonio di chi la ama”.