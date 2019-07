Roma, Pau Lopez si presenta: le parole del portiere in conferenza stampa

“Ringrazio Petrachi e il club che hanno scommesso su di me. Sta a me ora rispondere sul campo e ricambiare la fiducia ricevuta. Fonseca vuole una squadra molto aggressiva, in grado di pressare alto. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva; il portiere moderno in più deve saper giocare bene anche con la palla e aiutare la costruzione del gioco“. Queste le prime parole da calciatore della Roma per Pau Lopez, nuovo acquisto giallorosso.

Il 24enne spagnolo è stato acquistato dal Betis Siviglia e ha scelto la maglia numero 13: “Qui già ho visto che in Italia, rispetto alla Spagna, ci sono molte differenze. Ha tanto da apprendere e intendo lavorare parecchio per migliorare giorno dopo giorno“.

“Non mi piace fare paragoni con altri colleghi. Qui ci sono stati grandi portieri ma io spero di poter scrivere la mia storia, come Pau. Alisson è di certo uno dei migliori al mondo nel mio ruolo ma io devo pensare a me stesso: spero che i tifosi di questo team saranno presto orgogliosi di me. Questa estate non volevo lasciare la Spagna; poi ho saputo dell’interesse della Roma e ho deciso di provare questa nuova avventura. Nella mente ho ancora la gara di questa squadra contro il Barcellona: una rimonta incredibile. Al Tottenham è stata un’esperienza particolare. Sapevo che avevo poche possibilità di giocare in Inghilterra ma aver provato la Premier è stato importante per la mia crescita. La Nazionale? Tutto dipende da come giocherò qui a Roma“.