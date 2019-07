Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. Impressionato da Kolarov, è fortissimo”

E’ uno dei diversi nuovi acquisti della Roma. Gianluca Mancini avrà il non semplice compito di rimpiazzare Kostas Manolas, passato al Napoli. L’ex difensore dell’Atalanta è intervenuto nella sua prima conferenza stampa da calciatore giallorosso. Ecco le sue parole.

“Fonseca mi ha parlato e mi ha spiegato le sue linee guida: difesa alta, grande pressing e impostare il gioco dal basso. E’ vero, in lui rivedo, soprattutto nell’intensità e nel dispendio fisico che richiede, alcune cose di Gasperini. I compagni qui a Roma sono tutti forti: mi hanno impressionato. In particolare mi ha colpito Kolarov, è fortissimo. Prometto che darò tutto per questa maglia. Sono contento di essere qui con il nuovo mister e il nuovo compagni. Sono molto giovane, devo fare molta strada: sono appena agli inizi. C’è tanto da lavorare e da migliorare. Devo perfezionare alcune cose, tipo la marcatura a zona: io sono più abituato a marcare a uomo”.

“La carriera di De Rossi non la devo raccontare io: essere in questo club, dove lui ha passato tutta la sua carriera sportiva, è motivo di orgoglio per me ed è un motivo in più per onorare questa maglia. A gennaio c’erano stati già dei contatti con la Roma ma non volevo lasciare prima i nerazzurri, per rispetto dell’Atalanta. A Bergamo ho passato due anni bellissimi. Poi, quando il mio agente mi ha detto che la Roma era interessata a me non ho mai avuto dubbi: per me è un sogno essere qui. Ho giocato tanto a tre ma posso giocare anche nella difesa a quattro. L’ho fatto già in passato”.