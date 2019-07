Roma-Real Madrid, amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico: si scende in campo per l’ambiente

Amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico tra Roma e Real Madrid. E’ la stessa società giallorossa ad annunciarlo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Eccolo integralmente.

Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. Per il Real Madrid sarà invece l’ultima gara del pre campionato prima di fare l’esordio ufficiale nella Liga 2019-20 il 17 agosto contro il Celta Vigo. “Questo accordo ci consente di dare voce, attraverso il calcio, a una delle cause che più ci interessano, la sostenibilità del pianeta”, ha affermato Manuel Campos Guallar, CEO di MABEL CAPITAL. “È un onore avere avuto la fiducia di due prestigiosi club come Real Madrid e AS Roma che hanno accettato di partecipare a questa prima edizione. Speriamo che le persone possano godere di un grande spettacolo diventando allo stesso tempo più consapevoli dell’importanza del tema della protezione del nostro pianeta”.