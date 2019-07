Roma, Santon: “La fascia di capitano? E’ sempre bella, oggi mi ha portato fortuna”

“La fascia? E’ sempre bella, anche se si gioca un’amichevole. Ha portato fortuna, ho fatto anche gol“. Queste le parole di Davide Santon al termine della gara contro il Rieti vinta per 7-0. “Stiamo lavorando veramente duro e si vede che siamo ancora un po’ stanchi e pesanti in campo. Queste partite ci fanno bene: abbiamo iniziato con 45′ a testa, ora ne facciamo circa 70′. Dobbiamo continuare lungo questa strada e allenarci tanto: ci aspetta una stagione importante. I tifosi si aspettano tanto da noi: dobbiamo rispondere alla grande. In tre settimane è difficile fare tutto: ogni allenatore ha le sue idee. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo per capire ciò che vuole il nuovo mister e per metterlo in pratica in campo. Più mettiamo minuti nelle gambe adesso e meglio staremo a inizio stagione“.