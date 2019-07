Roma, la sindaca Raggi nomina Frongia come commissario Uefa Euro 2020

Nelle ultime ore la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la nomina dell’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia Commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020. “In questi anni ho avuto modo di collaborare e confrontarmi spesso con l’assessore Daniele Frongia sul tema dello sport e credo, per questo, che la decisione della sindaca Virginia Raggi di nominarlo Commissario Straordinario per gli Europei di calcio 2020 sia la scelta giusta. Sono sicuro che farà bene e che lavorerà per preparare la Capitale al meglio in vista di questo importantissimo evento sportivo. Il Governo, anche in questa occasione, ha dato tutti gli strumenti al comune di Roma per essere pronto ad ospitare questa manifestazione internazionale, come fatto in precedenza per le Olimpiadi di Milano-Cortina e per le Atp Finals di Torino”, lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente.