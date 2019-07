Roma, Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più interessanti arrivano da Petrachi

“Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma che ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è assolutamente vero. Io devo lavorare perché faccia il meglio. Zaniolo non è in vendita, non l’ho mai messo in vendita e non ho mai detto che è sul mercato, mai si sarebbe detto che la Juve avrebbe ceduto Zidane ad esempio, ma il mercato è pieno di insidie. Zaniolo non è sul mercato ma in questo ambiente si deve poter valutare tutto”. Su Florenzi: “anche Florenzi non l’ho ma messo sul mercato, è il capitano della Roma. Non ho chiamato qualche club per dire che è in uscita, se arriva qualche offerta la valuti ma i punti fermi li conosciamo molto bene. Ci sono certezze che devono rimanere tali”.

“Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic. Ho lavorato un anno e mezzo con lui. E’ un grande lavoratore e una grande persona. Ha avuto molto coraggio a parlare della sua malattia davanti ai giornalisti, sono convinto che vincera’ anche questa battaglia”.

Parla Spinazzola: “spirito di rivalsa nei confronti della Juve? No. Noi calciatori facciamo il nostro lavoro. Quando ho saputo che la Roma mi seguiva e che mi voleva come protagonista ho scelto subito di fare questa nuova esperienza, che mi potra’ aiutare molto a crescere e a migliorare. Qui c’e’ un grande centro sportivo, una grande organizzazione e un’ottima dirigenza. Con questa squadra andremo molto avanti: questo e’ il mio sogno. Quest’anno ci sono pure gli Europei, sara’ una stagione molto importante per me. Al centro del progetto Roma ci sono molti giocatori italiani e questo mi piace parecchio. Ho conosciuto De Rossi in Nazionale e ho parlato dieci minuti con Totti questa estate: sono due miti del nostro calcio. Buffon? Sono contento che sia tornato alla Juve, e’ una persona eccezionale. Fonseca ha delle idee simili a quelle di Gasperini, mi piace tanto; Allegri e’ un grande ‘gestore’ di uomini, mi sono trovato bene a lavorare con lui”.

“Higuain? Ne parlera’ il ds – conclude – di certo gli direi che qui si sta bene”.