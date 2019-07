Roma, Spinazzola si racconta a 360 gradi: primi passi, hobby, idoli da bambino, momenti belli e brutti, obiettivi

Hai giocato sempre da terzino?

“No, da piccolo giocavo come attaccante e fino a 12 anni facevo anche gol, poi ho smesso! (ride, ndr)”.

Chi ti ha fatto cambiare posizione in campo?

“La prima volta che mi hanno messo a fare il quinto a centrocampo ero a Siena in Serie B, però mi ricordo che già quando avevo 16 anni l’allora tecnico della Primavera Marco Baroni mi disse che per fare strada nel calcio avrei dovuto giocare terzino. Io inizialmente non ero d’accordo: volevo fare l’esterno alto, ma poi, piano piano, negli anni successivi mi sono abbassato. Dopo Siena, nella prima esperienza all’Atalanta con Colantuono sono tornato alto, ma, quando sono andato a Perugia nel 2015, mister Bisoli mi ha spostato terzino e poi di base sono rimasto lì anche nelle esperienze successive”.

C’è stato un momento in cui hai pensato che non saresti riuscito a fare il calciatore?

“Il primo anno a Siena, quando sono andato via di casa a 14 anni: era dura vivere da solo lontano da famiglia e amici. Non solo questo: è che mi feci subito male alla caviglia e tra le altre cose dovevo fare un sacco di strada con le stampelle per andare e tornare da scuola. Poi quando ho ripreso l’attività, dopo qualche settimana mi sono stirato. In quel momento ho chiamato casa e ho detto ‘Venitemi a prendere, torno. Non ce la faccio’. Mia madre in quel momento, assieme a mio padre, fu decisiva: mi ha consigliato di stringere i denti e di continuare a provare… e aveva ragione. Da marzo in poi tutto andò molto meglio”.

Sei stato mandato in prestito molte volte: avresti preferito un po’ più di stabilità?

“Essendo acquistato da un club come la Juventus da giovane, era normale per me fare un po’ di gavetta in società più piccole. All’inizio è stata dura trovare spazio. Poi dal 2015-16, dall’esperienza di Perugia in poi, ho trovato la continuità che mi serviva”.

Come è cambiata la tua vita in questi ultimi anni di Serie A?

“A livello di visibilità è cambiata, questo sì. Ma io sono rimasto lo stesso Leonardo di sempre. Ovviamente dopo Bergamo e soprattutto quando sono arrivato a Torino la gente ha iniziato a riconoscermi di più quando sono in giro”.