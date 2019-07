Roma, tutto come previsto: visite mediche per Veretout e Diawara

Tutto come previsto in casa Roma, che inizia a puntellare il centrocampo. Oggi le visite mediche di Veretout e Diawara, i due nuovi arrivi in casa giallorossa.

Jordan Veretout si è presentato puntuale a Villa Stuart. Il centrocampista arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a un milione e il riscatto obbligatorio fissato a 16, più altri 2 legati ai bonus. Amadou Diawara, invece, è stato ufficializzato già da un po’, e rientra nell’operazione che ha portato Kostas Manolas al Napoli.