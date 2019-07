Roma, ufficiale: Veretout è un nuovo calciatore giallorosso [FOTO]

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore, Veretout è un calciatore della Roma. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF Fiorentina. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il centrocampista classe 1993 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

“Sono molto felice di giocare in questo grande Club, con grandi giocatori”, ha dichiarato Jordan. “Avrò l’occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra”.

Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Nantes, dove ha esordito nel calcio professionistico e in Ligue 1, dopo una stagione in premier League all’Aston Villa nel 2015-16, la stagione seguente è tornato in patria al Saint Etienne, con cui ha esordito in Europa League. Jordan ha raccolto 44 presenze con le nazionali giovanili della Francia, vincendo il titolo di Campione del Mondo con l’Under 20 nel 2013 in Turchia. “Sono davvero contento di poter accogliere Jordan a Trigoria”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. “Sin dalle prime fasi della trattativa ho riscontrato in lui una grande voglia di vestire i colori giallorossi. Sono sicuro che il suo entusiasmo e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per la Roma che stiamo costruendo”.