L’ultima stagione è stata veramente negativa per la Salernitana che ha evitato la retrocessione davvero per un soffio e dopo la vittoria nello spareggio playout ai calci di rigori contro il Venezia. Il presidente Lotito adesso ha intenzione di costruire una squadra in grado di lottare per la promozione e la scelta per la panchina può considerarsi davvero importante, Ventura per la categoria rappresenta sicuramente una figura di spessore. E l’ex Ct della Nazionale avrebbe chiesto un suo pupillo: stiamo parlando dello svincolato Alessio Cerci, l’ex Torino è reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia dell’Ankaraguku, adesso potrebbe tornare in Italia per provare una nuova esperienza nel campionato italiano.