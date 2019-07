Sampdoria, anche Ferrero seguirà l’amichevole con la Pro Patria: poi si penserà al mercato

La Sampdoria prosegue il suo programma nel ritiro estivo a Ponte di Legno. Anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, assisterà alla gara contro la Pro Patria, terza amichevole estiva. Giovedì Ferrero ripartirà per Milano, dove è atteso da una giornata intensa di mercato, insieme a Carlo Osti. I due dovrebbero incontrare emissari di Leicester e Newcastle, le due società inglesi che hanno espresso interesse per Dennis Praet, centrocampista belga che piace anche al Milan. La Sampdoria chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire.

