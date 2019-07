San Lorenzo, il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti: sarà intitolato ad un tifoso “speciale” [VIDEO]

Una bella storia di calcio arriva dal Sudamerica. Il San Lorenzo de Almagro dopo 40 anni farà ritorno a Boedo e ricostruirà lo storico Gasòmetro. Venerdì, con la firma sul contratto di acquisto dei terreni di Avenida La Plata, sequestrati nel 1979 dalla dittatura militare che vigeva nel Paese e diventati teatro di un supermercato della catena Carrefour, il club argentino è tornato padrone del suo storico stadio: il Gasòmetro di Boedo, nato nel 1916. Il vecchio stadio fu demolito nel 1984, ma nel cuore dei tifosi del Ciclón è rimasto sempre vivo il pensiero e la convinzione che un giorno si sarebbe tornato a giocare e a tifare lì, in quell’impianto. Così circa 130 mila persone si sono riunite: messa all’Oratorio San Antonio, poi la grande festa sul luogo; fuochi d’artificio, cori, canzoni, che per il forte rumore saranno arrivate in alto. E per restare in tema religioso, il “nuevo Gasòmetro” sarà intitolato ad un tifoso speciale, il proprietario della tessera numero 88235N-0: Papa Francesco. Insomma, il San Lorenzo ha i suoi santi in paradiso. In basso i VIDEO della festa e del Vecchio Gasòmetro.

