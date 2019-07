Nuovo scandalo calcioscommesse nel calcio italiano: aperta indagine per flusso anomalo, rischio ribaltoni!

Un nuovo clamoroso terremoto rischia di sconvolgere il calcio italiano, l’ennesima estate di scandali potrebbe portare a nuovi ribaltoni anche di classifica, per adesso si tratta di una situazione embrionale ma che potrebbe portare delle conseguenze tra qualche settimana, un nuovo caso di calcioscommesse. Nel dettaglio è stato riscontrato un flusso anomalo di scommesse sulla partita del campionato di Serie B Carpi-Crotone dello scorso 30 marzo, la partita si concluse con la vittoria del club calabrese per 1-2 grazie alla doppietta dell’attaccante Simy, la partita viene ricordata anche per tante polemiche dovute alla direzione arbitrale con con un rigore solare non concesso al Carpi. Secondo quanto riporta il ‘Resto del Carlino’ la partita è finita nel mirino della Procura Federale, nel dettaglio l’eccesso flusso di scommesse ha fatto scattare l’allarme e per questo motivo è stato aperto un fascicolo, nei prossimi giorni si potrebbe procedere con le indagini. In caso di accertamento della combine le sanzioni sarebbero severissime e potrebbero portare a clamorosi ribaltoni di classifica ma come già detto per il momento si tratta di una fase embrionale.