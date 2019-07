Scintille Porto, alta tensione tra Danilo e Conceicao: i due litigano, il calciatore allontanato dal ritiro

Alta tensione in casa Porto, in ritiro per preparare la nuova stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo portoghese “A Bola“, il giocatore Danilo Pereira è stato allontanato dal ritiro della squadra dall’allenatore Sergio Conceiçao.

Motivo? Capitano dei “Dragoes” dopo la cessione di Hector Herrera all’Atletico Madrid, Danilo sarebbe entrato in contrasto con il tecnico portoghese. La motivazione ufficiale data dal Porto parla di “motivi personali“. Il club portoghese inoltre assicura la sua presenza per il prossimo allenamento della squadra previsto domani a Olival, come riportato da un altro quotidiano portoghese, l’Observador’.