Scommesse Serie A, le quote della prima giornata di campionato

La nuova Serie A ha preso forma. Il calendario del prossimo campionato – al via nel week end del 24-25 agosto – è stato svelato e la prima giornata contiene già molti spunti interessanti. La Juventus campione d’Italia comincia fuori casa, la squadra del neo allenatore bianconero Sarri inizia da Parma e, ovviamente, ha tutti i favori del pronostico. Improbabile che la Juve parta con il piede sbagliato, sul tabellone di Sisal Matchpoint i bianconeri sono così proposti vincenti a un rasoterra 1.27, si sale fino a 11.00 per l’exploit gialloblù. Il pareggio si gioca a 5.50. Sicuri della vittoria bianconera anche gli scommettitori, il 97% ha scelto il segno 2. Buona la prima anche per il Napoli di Ancelotti, gli azzurri iniziano al Franchi contro la Fiorentina e sembrano avere la vittoria in pugno, a 1.60. La viola riparte con una nuova proprietà e la voglia di riscatto dalla deludente passata stagione, ma l’inizio è in salita, con la vittoria a 6.00. Il segno X vale 3.75. Schierati con il Napoli anche gli scommettitori, l’85% ha puntato sulla vittoria degli uomini di Ancelotti. Uno degli allenatori più attesi è Antonio Conte che torna nel campionato italiano alla guida dell’Inter. Ironia della sorte, i nerazzurri esordiranno con il neo promosso Lecce, dove Conte è nato e dove ha militato da calciatore. Padroni di casa in discesa, a 1.17, l’impresa dei salentini vale 16.00, alta anche la quota pareggio, a 7.00.

Iniziano con il piede giusto anche Milan, Roma e Lazio. I rossoneri vanno a Udine e partono favoriti, a 2.00 contro il 4.00 dei friulani e il 3.20 del pareggio. Bene anche i giallorossi che cominciano all’Olimpico contro il Genoa dell’ex Andreazzoli: i capitolini sono nettamente avanti a 1.50, si arriva a 7.00 per il blitz rossoblù mentre il pareggio vale 4.00. L’incrocio tra Roma e Genova prosegue con Sampdoria – Lazio, con Eusebio Di Francesco – ex giocatore e allenatore romanista – ora alla guida dei blucerchiati, alle prese con un derby personale: gara equilibrata con i biancocelesti leggermente favoriti a 2.50 e i doriani a 3.00. L’Atalanta rivelazione dello scorso campionato riparte da Ferrara contro la Spal ed è favorita a 1.80, i padroni di casa sono proposti a 4.50, la divisione della posta è a 3.50. Positivo anche l’esordio del Torino, a 1.90 contro il Sassuolo, dato a 4.00 e il segno X a 3.50. Le altre due neo promosse Brescia e Hellas Verona infine, se la vedranno rispettivamente con Cagliari e Bologna. I sardi – che ritrovano l’ex presidente Cellino, ora proprietario delle Rondinelle – sono i favoriti del match, a 2.10, il Brescia insegue a 3.60, mentre il pareggio si gioca a 3.25. Equilibrata la sfida del Bentegodi, leggermente avanti il Bologna, a 2.50, il successo dei gialloblù è a 3.00, stessa quota per il pareggio.