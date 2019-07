Seedorf esonerato dal Camerun, la sua rappresentante sbotta: “C’erano altri tipi di problemi…”

“Si continua a scrivere che Clarence Seedorf non ha ottenuto risultati dove ha allenato. Non si parla però della situazione che ha trovato nei club in cui è andato dove oltre ai cattivi risultati c’erano altri tipi di problemi“.

Dopo l’esonero dell’olandese dalla panchina del Camerun, la rappresentante del tecnico, Deborah Martin, sbotta: “Non si parla neanche del fatto che gli allenatori dopo di lui hanno fatto peggio nonostante avessero molta più esperienza o nonostante sia stata data loro l’opportunità di costruirsi la squadra, un privilegio che Seedorf ancora non ha avuto. Questo ha chiaramente a che fare più con la squadra e il club che l’allenatore. Qua non si parla di che tipo di allenatore è Seedorf ma del fatto che, pur essendosi trovato ad allenare in situazioni complicate, è stato comunque in grado di migliorare sostanzialmente le squadre che ha allenato“.