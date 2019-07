Sensi all’Inter, la lettera del calciatore al Sassuolo è commovente

“Grazie. Perché siete stati una famiglia. Non solo una club o una squadra. Perché mi avete dato una grande chance. E mi avete fatto crescere, sbagliare, imparare e così per decine di volte”. Inizia così il messaggio del nuovo acquisto dell’Inter Stefano Sensi che ha voluto ringraziare il Sassuolo attraverso una lettera pubblicata su Instagram. “Grazie a tutti coloro che mi hanno detto e dato qualcosa. Il presidente. L’ad. I responsabili dell’area sportiva. Gli allenatori. I miei compagni. E poi medici, magazzinieri, e chi mi ha sempre protetto e aiutato. E magari rimproverato – ha aggiunto il centrocampista – È servito tutto. E poi grazie alla gente, ai tifosi, ad un popolo che ha orgoglio e dignità. Grazie Sassuolo. Per sempre uno di voi”.