Serie A, tutte le ufficialità di oggi: Ramsey, Spinazzola, Pellegrini, Diawara e i riscatti della Spal

Giornata di ufficialità, quest’oggi, il giorno dopo la scadenza dei contratti. Tutti i calciatori sotto contratto fino a ieri, hanno potuto firmare con le nuove squadre. Tra questi, Godin e Ramsey, da tempo ormai calciatori di Inter e Juventus. Ma non solo. Sono arrivati anche gli annunci degli ingaggi di Diawara e Spinazzola alla Roma e Luca Pellegrini alla Juventus. La Spal ufficializza invece i riscatti di Dickmann, Petagna, Fares e Valoti.

“È una sensazione bellissima essere qui. Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, anche perché ha sempre giocato bene. Poi la città è stupenda e il popolo molto caloroso. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo“. Sono le parole a ‘Roma Tv’ di Leonardo Spinazzola. Sui social il giocatore classe 1993 ha poi aggiunto. “Grazie alla Roma per la fiducia dimostrata. Per aver creduto fortemente in me. Farò del mio meglio per rappresentare questi colori e portare in alto il nome di questa città. Affronterò questa nuova sfida con l’impegno, la dedizione e la passione che questi colori e fantastici tifosi meritano“.

“Da oggi per me inizia un nuovo percorso, che intraprendero’ con tutto l’entusiasmo possibile come ho sempre fatto“. Prime parole da giocatore della Juventus per Luca Pellegrini, che ha espresso il suo pensiero su Instagram. “Sono onorato di essere entrato a far parte del club più titolato in Italia, e tra i più titolati al mondo. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo cammino! Prima di iniziare questa nuova avventura, volevo ringraziare l’AS Roma per questi anni passati insieme, per il percorso del settore giovanile dove sono arrivati tanti trofei e grandi traguardi, fino ad arrivare in prima squadra. Durante questi anni ho conosciuto molte persone, e da ognuna di loro ho imparato qualcosa, dai mister ai compagni, dai team manager ai magazzinieri, dai dottori ai fisioterapisti. Li ringrazio uno ad uno. Senza di loro non sarei diventato il Luca che sono oggi. Sono entrato 8 anni fa che ero un bambino, e adesso ne esco da persona più matura. Vorrei ringraziare di cuore i tifosi che mi sono stati vicini, dai primi momenti di difficoltà, alle piccole/grandi gioie che ho raggiunto con questa maglia, e che avrei voluto fossero più numerose“.

L’ufficialità per Kostas Manolas, invece, è arrivata ieri. Ma oggi il difensore greco ha espresso solo oggi il suo pensiero: “Voglio ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra. Ciao e grazie Roma!“