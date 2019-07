Serie B, domani assemblea di Lega: si decide sulle date e sulla fase playoff e playout

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per lunedì 22 luglio 2019, alle ore 13.30 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Martedì 23 luglio 2019, alle ore 13.30 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Informativa del Presidente;

3. Calendario Campionato Serie BKT 2019/2020, termini e modalità di svolgimento Play Off/Play Out;

4. Linee guida budget s.s. 2019-2020;

5. Disamina Consiglio Direttivo ex artt. 7 e 12 dello Statuto e relative determinazioni;

6. Elezione del componente del Consiglio Direttivo decaduto: valutazioni complessive e conseguenti determinazioni;

7. Contenziosi pendenti e relativa valutazione dei rischi, nomina consulenti;

8. Mutualità di sistema: Piano Economico-Finanziario s.s. 2019/2020;

9. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capo I art. 2, Capo III art. 2, Allegato IV.B;

10.Varie ed eventuali

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale

Professionisti B.