Serie B, la Covisoc boccia il Palermo: è fuori dal campionato: le parole di Tuttolomondo

Il Palermo non potrà iscriversi alla Serie B. La commissione di vigilanza delle società di calcio ha infatti dato oggi parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione alla serie cadetta. Il Palermo è stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di serie B 2019/20”. La Covisoc ha contestato la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai calciatori e dei debiti sportivi nei confronti di Lega di B e Figc fra cui la sanzione da 500 mila euro comminata per illecito amministrativo. Il Palermo potrebbe fare ricorso entro l’8 luglio, ma a parte il pagamento di 15 mila euro per depositare l’istanza, non sembrano esserci margini per un successo. Il prossimo 12 luglio dovrebbe essere ufficializzata l’estromissione dalla Serie B, con il Palermo che dovrà ripartire dalla D.

La società non ci sta e annuncia battaglia attraverso le parole di Salvatore Tuttolomondo: “Ce lo aspettavamo, infatti ieri ho fatto quel video messaggio stiamo già preparando un ricorso, ovviamente c’è ancora fiducia e ribalteremo il tutto. Ci è appena arrivata una Pec con motivazioni strumentali che ci consentono di presentare al meglio il ricorso entro l’8 luglio, ricorso nel quale saranno ribadite le nostre motivazioni, peraltro già espresse nella Pec inviata in data 30 giugno. Ci batteremo punto su punto per venirne fuori. State tranquilli che abbiamo ragione noi. C’è un complotto contro il Palermo e ve lo abbiamo già detto ampiamente. Ma noi siamo il Palermo e ne verremo fuori. Già ieri avevamo iniziato a preparare il ricorso perché sapevamo che al momento hanno puntato il dito contro di noi, un’altra grande ingiustizia. Noi ci abbiamo messo soldi veri e non intendiamo mollare così facilmente. Ricorreremo in tutte le sedi e vedremo alla fine chi la spunterà”.

