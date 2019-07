Serie B, domani riprende l’assemblea di lega interrotta martedì 23: i punti all’ordine del giorno

Domani, giovedì 1 agosto, presso la sede di via Rosellini a Milano, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B, iniziata martedì 23 luglio 2019 e successivamente interrotta, riprenderà i lavori a partire dalle ore 12.00 per proseguire la discussione e le deliberazioni di cui all’ordine del giorno già comunicato il 15 luglio u.s., in particolar modo relativamente al consiglio direttivo, alla tematica della mutualità di sistema e al budget della prossima stagione sportiva.

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Informativa del Presidente;

3. Calendario Campionato Serie BKT 2019/2020, termini e modalità di svolgimento Play

Off/Play Out;

4. Linee guida budget s.s. 2019-2020;

5. Disamina Consiglio Direttivo ex artt. 7 e 12 dello Statuto e relative determinazioni;

6. Elezione del componente del Consiglio Direttivo decaduto: valutazioni complessive e

conseguenti determinazioni;

7. Contenziosi pendenti e relativa valutazione dei rischi, nomina consulenti;

8. Mutualità di sistema: Piano Economico-Finanziario s.s. 2019/2020;

9. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capo I art. 2,

Capo III art. 2, Allegato IV.B;

10.Varie ed eventuali

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B.