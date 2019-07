Serie B, attesa per l’inizio della stagione: tutte le date, previsti 4 turni infrasettimanali

Grande attesa per l’inizio del prossimo campionato di Serie B che prenderà il via il 23 e 24 agosto, previsti quattro turni infrasettimanali. E’ la decisione presa dall’assemblea ordinaria della Lega che si è riunita oggi in via Rosellini, le date stabilite sono il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e il 21 aprile, confermate anche le soste per le partite della Nazionale ed il Boxing Day il 26 dicembre e il 29 dicembre. La sosta invernali inizierà dal 30 dicembre al 17 gennaio ed il calendario sarà presentato nei primi di agosto ad Ascoli, la gara di apertura si giocherà con un anticipo in casa del Pisa, è stata bocciata la proposta di diminuire a dieci punti la distanza tra terza e quarta in classifica per la disputa dei playoff, il perimetro rimarrà di 14 punti.