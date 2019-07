Serie C 2019-2020, tutte le squadre partecipanti in attesa della suddivisione dei gironi

Il giorno dopo le decisioni del Consiglio Federale, la Lega Pro ha ufficializzato gli organici della Serie C 2019-2020. 59 squadre al momento, in attesa di capire quale sarà la squadra mancante e in attesa di definirne la suddivisione nei tre gironi.

Ecco tutte le squadre al via: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cesena, Como, Fano, Feralpisalo’, Fermana, Giana Erminio, Gozzano, Gubbio, Imolese, Juventus Under 23, Lecco, Modena, Monopoli, Monza, Novara, Olbia, Paganese, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pianese, AZ Picerno, Pistoiese, Pontedera, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Reggio Audace, Renate, Rende, Rieti, Rimini, Siena, Sambenedettese, Sicula Leonzio, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vibonese, Vicenza, Virtus Francavilla, Vis Pesaro, Virtusvecomp, Viterbese.