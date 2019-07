Serie C, in due ufficializzano i nuovi allenatori: Tedino va a Teramo, Di Donato ad Arezzo

Due cambi in panchina in Serie C. Oggi, Teramo ed Arezzo hanno infatti ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore. I primi hanno annunciato l’ingaggio di Bruno Tedino, che ha firmato per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 16, presso la “Sala Conferenze” della Infosat Spa di Sant’Atto di Teramo.

I toscani hanno invece annunciato l’arrivo di Daniele Di Donato. Il neo tecnico ha firmato un contratto di un anno con opzione a favore della società per rinnovo automatico. “Certa di interpretare il pensiero della tifoseria amaranto la S.S. Arezzo formula a mister Di Donato il migliore in bocca al lupo!“.