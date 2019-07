Serie C, le favorite del girone C secondo i bookies

Molto interessante sarà quest’anno il girone C di Serie C, che può annoverare diverse piazze importanti ed ambiziose. Anche i bookies, a tal proposito, si sono sbilanciati in merito alle possibile favorite del campionato.

Il Bari è la squadra da battere: questo è quanto emerge dai pronostici del bookmaker BetFlag. Le quotazioni, infatti, rilevano come la squadra del patron Luigi De Laurentiis sia favorita, dopo un calciomercato nel quale ha inanellato colpi da categoria superiore, con l’ingaggio del bomber Antenucci su tutti. I pugliesi sono quotati per la vittoria finale del campionato a 1,50, secondo il Catania a 3,50, poi il Catanzaro a 5,00 e la Ternana a 8,00. Tra le pugliesi il Francavilla è quotato a 35,00, mentre il Monopoli a 100,00.