Serie C, Ghirelli chiarisce: “Niente più formazioni disastrate. Suddivisione gironi?”, ecco la risposta…

A margine della conferenza stampa di celebrazione dei 60 anni della Serie C, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha anche parlato della tanto agognata questione dei gironi e della sua composizione. Ecco le sue parole.

“Ora sono 59 squadre, ci sono ricorsi in essere, vediamo se arriviamo alle 60, ma non rientreranno più formazioni disastrate, come sarebbe successo lo scorso anno: adesso stiamo monitorando la situazione dell’Avellino. Intanto domani, con il direttivo, stileremo i gironi: quando ci sarà sostenibilità economica maggiore penseremo anche una divisione nazionale, che ora è impossibile”.