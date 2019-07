Serie C, i tre gironi della stagione 2019-2020: Ternana e Teramo “scivolano” al Centro-Sud

La Lega Pro ha ufficializzato i gironi della prossima stagione. Dopo un’estate caldissima tra corsa alle iscrizioni, esclusioni e ripescaggi, sono stati composti i gruppi A, B e C. Lucchese e Siracusa non hanno presentato domanda così come l’Albissola. Clamoroso il caso di quest’ultima che ha perso la Serie C per la questione stadio. Respinte dalla Covisoc, inoltre, Arzachena e Foggia. Le squadre ammesse, ad oggi, al prossimo campionato sono 59. Con il ripescaggio del Venezia in Serie B, in sostituzione del Palermo, infatti, si è liberato un altro posto. La Figc valuterà nei prossimi giorni i ricorsi presentati da Cerignola e Bisceglie. Entrambe le compagini sono state escluse per problemi legati alle infrastrutture, relativi al terreno di gioco e all’impianto di illuminazione. In attesa dei verdetti e di capire se sarà una Serie C a 60 squadre, con 3 gironi da 20, o a 59 con un gruppo da 19 (ad oggi il girone C) e con una squadra che riposerà di volta in volta, questi sono i tre gironi della Serie C 2019/2020.

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena

GIRONE B:, Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Vicenza Virtus, Vis Pesaro, Virtus Verona

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Virtus Francavilla, Viterbese, Vibonese