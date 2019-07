Serie C, iscrizioni e squadre B: il punto dal presidente Ghirelli

Dopo il caso delle ultime stagioni la composizione dei gironi in Serie C avverrà in modo più ordinato. “Merito delle nuove e piu’ stringenti regole di ammissione al campionato – ha spiegato all’Italpress il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine della consegna del premio “Sport e Legalita'” al Villaggio Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano -. Un anno fa, tutti insieme, abbiamo capito che eravamo obbligati a darci queste nuove regole, altrimenti il giocattolo avrebbe rischiato di rompersi. Adesso e’ finito tutto, prima potevano vincere i furbetti a scapito delle societa’ virtuose, ma ora non e’ piu’ possibile”. “In questo momento – ha concluso Ghirelli –, il mio assillo e’ la sostenibilita’ economica della Lega Pro e dei suoi club e dobbiamo farlo facendo formazione e ripartendo dai settori giovanili, ma anche attraverso la defiscalizzazione e forme diverse di distribuzione delle risorse tra le diverse leghe”.

Sulle squadre B: “si e’ persa un’occasione – ha spiegato all’Italpress – E‘ stata una riforma fatta male e ne paghiamo le conseguenze, pero’ c’e’ anche una miopia dei club di serie A che non hanno capito che questo e’ uno dei percorsi di formazione piu’ importanti per i nostri giovani giocatori”.