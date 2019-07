Serie D, presentate 162 domande di iscrizione su 164: due i club esclusi

Non solo in Serie C novità importanti anche in Serie D sul fronte iscrizioni. Nel dettaglio hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2019/2020 162 società su 164 aventi diritto, sono fuori Cuneo e Rezzano. Adesso tutte le documentazioni saranno esaminate dalla Covisod che, entro il 19 luglio 2019 comunicherà l’esito. In caso di bocciatura le società potranno presentare ricorso avverso entro le 17 del 25 luglio, la Covisod esprimerà entro il 29 luglio parere motivato al prossimo Consiglio Direttivo della Lnd che assumerà la decisione di escludere successivamente quelle società che hanno presentato documentazione falsa o non completa.