Il solito Ibra: “Se mi considero più forte di Carlos Vela?”, lo svedese risponde così

“Se mi considero più forte di Carlos Vela? Di gran lunga. Lui è al suo top ma a 29 anni gioca in Mls, io a 29 ero in Europa, c’è una gran differenza“. Il solito Ibra, praticamente. Lo svedese accende la vigilia del derby.

Il 30enne attaccante messicano del Los Angeles ha fin qui fatto meglio dell’ex United: 19 gol contro 13 ma Zlatan ha giocato solo 13 gare contro le 19 dell’ex Real Sociedad: “Ho deciso di venire qui – ha detto a Espn – perché avevo detto che un giorno sarei andato a giocare negli Usa per far vedere come si gioca a calcio anche se non ho niente da dimostrare, e a vincere, perché se vinci lasci un segno. Ho voglia di trofei, se fossi sazio mi sarei ritirato da tempo“.