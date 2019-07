Sorteggio Coppa Italia, tutti gli accoppiamenti: affascinante sfida tra Reggina e Vicenza

Sorteggio Coppa Italia – Grande attesa per la Coppa Italia, una competizione che preannuncia grande spettacolo, sono tante le squadre intenzionate a lottare ed arrivare il più lontano possibile. Sono pronti a decidersi tutti i turni che si disputeranno fino alla finale del 13 maggio 2020, nel primo turno eliminatorio presenti 27 squadre di Serie C più 9 del campionato di Serie D. Nel dettaglio per quanto riguarda la Serie C sono tante le piazze importanti in grado di essere protagonista, stiamo parlando su tutte di Catania, Casertana, Monza, Novara e Reggina. Nel dettaglio, vediamo le 29 squadre di C ammesse al Primo Turno:

Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, FeralpiSalò, Fermana, Francavilla, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Sambenedettese, Siena, Sudtirol, Triestina, Vicenza e Viterbese.

Ecco invece le squadre di D che entreranno nel tabellone: Adriese, Fanfulla, Fasano, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris.

1 Triestina – Cavese

2 Pro Patria – Matelica

3 Virtus Francavilla – Novara

4 Reggina – L.R. Vicenza Virtus

5 Siena – Mantova

6 Monza – Alessandria

7 Ravenna – Sanremese

8 Arezzo – Turris

9 Feralpisalò – Adriese

10 Catanzaro – Casertana

11 Imolese – Sambenedettese

12 Pro Vercelli – Rende

13 Piacenza – Viterbese

14 Catania – Fanfulla

15 Carrarese – Fermana

16 Monopoli – Ponsacco

17 Südtirol – Fasano

18 Potenza – Lanusei

SECONDO TURNO ELIMINATORIO (domenica 11 agosto 2019)

1 Perugia – Vincente primo turno eliminatorio 1

2 Spezia – Vincente primo turno eliminatorio 2

3 Cremonese – Vincente primo turno eliminatorio 3

4 Empoli – Vincente primo turno eliminatorio 4

5 Pescara – Vincente primo turno eliminatorio 5

6 Benevento – Vincente primo turno eliminatorio 6

7 Livorno – Carpi

8 Cittadella – Padova

9 Chievo – Vincente primo turno eliminatorio 7

10 Crotone – Vincente primo turno eliminatorio 8

11 Pordenone – Vincente primo turno eliminatorio 9

12 Salernitana – Vincente primo turno eliminatorio 10

13 Juve Stabia – Vincente primo turno eliminatorio 11

14 Ascoli – Vincente primo turno eliminatorio 12

15 Trapani – Vincente primo turno eliminatorio 13

16 Venezia – Vincente primo turno eliminatorio 14

17 Frosinone – Vincente primo turno eliminatorio 15

18 Cosenza – Vincente primo turno eliminatorio 16

19 Virtus Entella – Vincente primo turno eliminatorio 17

20 Pisa – Vincente primo turno eliminatorio 18