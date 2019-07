La Spal ha disputato un’altra stagione molto importante ed adesso si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Nel frattempo la Guardia di finanza sta sequestrando una parte dello stadio comunale ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, nel dettaglio le coperture delle tribune nord ed est e la struttura gradinata, il provvedimento è stato emesso dalla Procura ferrarese nell’ambito di un’inchiesta con otto indagati per falso ideologico e frode in pubbliche forniture, sarebbero emerse delle irregolarità nelle operazioni dei lavori di ampliamento previsti nel 2018 dopo la promozione in Serie A della Spal.