Spal, le parole del legale di due indagati sull’inchiesta della Guardia di Finanza

“Siamo allibiti da quanto sta succedendo, sono stato contattato questa mattina dai miei clienti perché erano in corso le perquisizioni, ma non ho potuto vedere ancora il fascicolo quindi non so esattamente cosa gli viene contestato. Dobbiamo valutare tante cose”. A parlare è l’avvocato Vincenzo Bellitti, del foro di Ferrara, che assiste due degli otto indagati, ovvero il direttore dei lavori e un collaudatore, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare una parte dello stadio comunale ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. I reati ipotizzati a vario titolo sono falso ideologico e frode in pubbliche forniture. “Gli investigatori sono stati a casa e negli uffici dei miei assistiti e hanno acquisito determinati documenti – ha spiegato il legale – ad ogni modo bastava chiederli e li avremmo consegnati immediatamente. E’ presto per aggiungere altro, posso solo dire che li ho sentiti e sono comunque sereni“.

Spal, blitz della Guardia di finanza: sequestrata una parte dello stadio Paolo Mazza