Spal – Altri guai, rinviata la conferenza di Semplici: i motivi

Piove sul bagnato in casa Spal. Dopo il sequestro di parte dello stadio “Paolo Mazza” da parte della Guardia di Finanza, la società ferrarese ha dovuto rinviare la conferenza del tecnico spallino Leonardo Semplici “a causa di un guasto elettrico presso il centro sportivo ‘G.B. Fabbri'”. Inizialmente programmata per oggi alle 12, la conferenza è stata posticipata alle ore 10 di domani, giovedì 11 luglio”. Lo comunica la Spal in una nota.

