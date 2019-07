Spal, stadio Paolo Mazza: lunedì la perizia [DETTAGLI]

La Spal continua a prepare la prossima stagione nel campionato di Serie A ma a tenere banco è anche la questione dello stadio. In mattinata è andato in scena il primo sopralluogo allo stadio Paolo Mazza, per eseguire la perizia sulle strutture sequestrate, l’inizio ufficiale è previsto per la giornata di lunedì, quello di oggi era solo un sopralluogo preparatorio, è servito per studiare eventuali modifiche, le prove di carico sono state necessarie per verificare il rispetto o meno delle norme antisismiche. Le prove tecniche dovrebbero durare al massimo una settimana e permetterà di dissequestrare eventualmente la struttura nel minor tempo possibile. Il Comune di Ferrara ha incaricato un perito tecnico e un legale per seguire la perizia, la Spal ha nominato l’ingegner Franco Mola, le accuse sono falso ideologico e frode in fornitura.