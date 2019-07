Squadre più costose al mondo, la classifica: comanda il City, una sola italiana nella top ten

In un calcio fatto ormai di milioni, tra prezzi pazzi, valori altissimi ed ingaggi alle stelle, si può ipotizzare quali siano le squadre con il più alto valore delle rose al mondo.

Comanda il Manchester City, seguito dalle sue spagnole Real Madrid e Barcellona: i blancos con i numerosi acquisti di questa sessione, i blaugrana con ancora le questioni Griezmann e Neymar da risolvere. Ma andiamo per ordine. La squadra allenata da Pep Guardiola al momento, in attesa dell’evoluzione della sessione estiva appena cominciata, è al comando con un valore in termini di giocatori di 1.260 milioni di euro grazie a ‘pezzi da 90’ come Bernardo Silva (100 milioni), Sané (100 milioni), De Bruyne (130 milioni) e Sterling (140 milioni). Sempre secondo la stima calcolata attraverso i valori di mercato di ‘transfermarkt’, il Real Madrid, che ha aumentato di 360 milioni il valore della rosa grazie agli innesti di Militao (70 milioni), Mendy (30), Hazard (150), Rodrygo (40) e Jovic (60). Che aggiunti ai campioni già a disposizione di Zidane porta il valore stimato a 1.230 milioni di euro. Terzo gradino del podio per il Barcellona, a quota 1.114 milioni (Messi 150 milioni, Dembélé 100). A seguire il Liverpool detentore della Champions (1.090 milioni), appena sotto il miliardo Tottenham (947mln) e Psg (947mln); settimo l’Atletico Madrid (910) seguito dalla Juventus (871 milioni). Chiudono la top ten il Chelsea, 868 milioni, e il Manchester United, 801. Più indietro le altre italiane, il Napoli è 13esimo, 15esima l’Inter che precede di una posizione il Milan, 23esima la Roma.