Nasce l’SSD Palermo, presentata la domanda d’iscrizione: le ultime sul nuovo allenatore

Nasce l’SSD Palermo, la nuova società rosanero che parteciperà ‘al campionato di Serie D della prossima stagione, nelle ultime ore Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Il club rosanero si candida ad essere ovviamente la principale candidata a vincere il campionato, il progetto è ambizioso e l’obiettivo è arrivare in Serie A nel mirino tempo possibile. Adesso la dirigenza si concentrerà sulla costruzione della squadra ed acquistare calciatori funzionali alla categoria. Caccia al nuovo allenatore: Bucaro è il primo nome, seguito da Tedesco, Sottil e Pergolizzi.