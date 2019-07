Stadio Atalanta, proseguono i lavori: importanti novità dalle parole di Roberto Spagnolo

Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta, ha fatto il punto sullo stadio a “La Gazzetta dello Sport”: “Rispetteremo la scadenza”. Il 22 settembre è la data individuata per ottenere l’agibilità per l’utilizzo del nuovo Gewiss Stadium. “Accorciare i tempi? L’importante è raggiungere l’obiettivo”.

L’Atalanta giocherà i primi due match interni a Parma: “Sede inevitabile per l’impossibilità di incastrare il nostro calendario con quello della Reggiana, che con il Sassuolo gioca le gare interne al Mapei“.

Un progetto, quello dell’Atalanta, che prosegue: “C’è qualche piccolo problema, ce lo aspettavamo, ma siamo felicissimi e soddisfatti: stiamo dando l’anima in questa ristrutturazione – prosegue il direttore operativo -. Non è ancora completata, ma ci siamo quasi: le postazioni tv sono in regola, in questo eravamo in ritardo in ottica Europa. Per il campionato, tornando quindi alla Curva Nord, non manca nulla rispetto alla tabella iniziale: in dieci giorni i prefabbricati saranno a posto, per la fine di agosto avremo la copertura definitiva”.

“Proseguono le operazioni per gli impianti interni, come gli spogliatoi – aggiunge Spagnolo -. C’è stata un’accelerata, non per anticipare il termine, ma per rispettare le tempistiche. E ce la faremo”. Sulla Champions a San Siro sottolinea: “Abbiamo fatto l’impossibile per giocare in casa, ma San Siro è un’ottima soluzione. Bella la Champions, ancor di più poterla mostrare alla gente: avremmo dovuto ridurre la capienza del nostro stadio a 15/16.000 spettatori, sarebbe stato un dispiacere”.