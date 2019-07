Stadio Roma a Fiumicino, il sindaco Montino: “Ci sono le basi per costruirlo qui, continui i contatti”

Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sulla possibilità di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. Vista la complessa vicenda, giudiziaria e istituzionale, che ostacola l’edificazione dello stadio a Tor Di Valle, sembrerebbe più che concreta la possibilità che Fiumicino possa essere la “casa” della Roma.

Sindaco Montino, si fa o non si fa lo stadio a Fiumicino? “Questo bisognerebbe chiederlo al presidente Pallotta –ha affermato Montino-, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, il progetto è fattibile, stiamo aspetto risposte. Siamo qui. Con la Roma ci siamo incontrati tre volte, ho contatti con loro. Noi stiamo facendo ulteriori verifiche per capire i tempi. La Roma, dal canto suo, che è rimasta scottata non vuole trovarsi in una situazione simile a quella di Tor di Valle, sta facendo le sue verifiche e sta cercando di capire come uscire dalla vicenda precedente, quella di Tor di Valle. La sensazione che ho avuto è che la società giallorossa dia per scontato che su Tor di valle non ci sia più niente da fare. Allora ha studiato a un piano B, un piano B che penso si stia facendo più concreto, ci sono sicuramente le basi”.