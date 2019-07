Stupro Neymar, la Polizia chiede altri 30 giorni per l’indagine

Non è sicuramente un buon periodo fuori dal campo per l’attaccante Neymar che deve fare i conti con problemi extra calcistici. In attesa di decidere il futuro con le tante voci di mercato la polizia brasiliana ha chiesto altro tempo per indagare sulla presunta vicenda di stupro in riferimento alle accuse di una modella che afferma di essere stata violentata dall’attaccante del Psg. La decisione è stata quella di concedere altri 30 giorni alle autorità di San Paolo per esaminare la testimonianza della donna, secondo Najila Trindale l’episodio sarebbe successo in un hotel di Parigi, il calciatore è indagato anche dalla polizia di Rio de Janeiro per la pubblicazione di immagini della sua accusatrice sui social senza autorizzazione.