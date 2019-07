Stupro Neymar, concessa la proroga delle indagini

Stupro Neymar – Sono giorni difficili per l’attaccante Neymar, accusato di stupro. Nelle ultime ore la procura brasiliana ha concesso alla polizia di San Paolo la proroga richiesta per le indagini, la notizia è stata riportata dai media locali. Inoltre non è stata concessa l’autorizzazione giudiziaria per esaminare le immagini trasmesse dalle telecamere dell’albergo dove è avvenuta la presunta violenza, il giudice Ulisses Augusto Pascolati Junior ha infine archiviato la querela a carico di Josè Edgard da Cunha Bueno Filho, primo avvocato di Najila Trindad, l’accusatrice di Neymar, Bueno era accusato di accusato di tentata estorsione nei confronti del padre di Neymar per evitare la denuncia da parte di Najila.