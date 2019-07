Tanti auguri a…Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma compie 36 anni: nuova avventura con il Boca

Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di gioco, tiro dalla distanza, inserimenti e colpi di testa. Uno dei centrocampisti più apprezzati in Europa negli ultimi 15 anni. La sua avventura con la Roma sembrava non dovesse mai finire e invece il 14 maggio 2019 il calciatore ha annunciato il suo addio in una conferenza stampa che ha commosso non solo i tifosi della Roma. Una delle ultime bandiere, simbolo di un calcio onesto, pulito, in cui non contano i soldi ma l’attaccamento alla maglia, la passione. Una fine triste e immeritata. De Rossi ha comunque scelto di non tradire la Roma con un’altra maglia in Italia, nonostante le offerte non mancassero. Daniele ha scelto di ripartire da un’altra maglia storica, quella del Boca Juniors. Una tifoseria, quella della Bombonera, calda, passionale quanto quella della Roma. Il giusto finale di carriera per un grande giocatore.